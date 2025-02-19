WELLAND BE IN CHRIST CHURCH

WELLAND BE IN CHRIST CHURCH

WELLAND BE IN CHRIST CHURCH's Silent Auction

53007 Perry Rd, Wainfleet, ON L0S 1V0, Canada

1 Hour Photo Session with Leah Joy Photography + digital item
$75

Starting bid

***NEW ITEM*** Leah Joy Photography has donated a 1 hr family photography session and digital photos, date/location to be determined. Niagara locations only. Not applicable to events (ie. weddings, etc)
One 8" Pie a Month for 12 MONTHS from Susie Gilmore item
$100

Starting bid

***NEW ITEM AND LOWER BID*** Have a delicious homemade pie each month to share with family and friends or keep for yourself made by a BIC famous pie lady Susie Gilmore! Must be able to pick up in south Niagara each month! Dates and flavours can be negotiated! Don't miss out...starting bid is 120 which is 10 a pie! That's a great deal
Give your face a glow with Diamond Glow Facial Contour item
Give your face a glow with Diamond Glow Facial Contour
$50

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** What a deal! Check out this amazing business in Port Colborne called Diamond Glow Spa Boutique. Get your face some treatment it deserves after this harsh winter! They donated a free facial contouring treatment with a value of $200.
Feeling stressed? Get a massage and then get organized! item
Feeling stressed? Get a massage and then get organized!
$50

Starting bid

***LOWER STARTING BID***Massage Therapy Niagara in Niagara Falls kindly donated a one hour massage to help those tight muscles. Then get yourself organized with a Thirty-One "get creative zipper pouch" in charcoal cross-hatch - great for anything from make up brushes, art tools and or personal/purse items as a clutch!
Treat yourself with this Avon Gift Basket item
Treat yourself with this Avon Gift Basket
$45

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Donated by Nicole Morin, there is over a value of $200 worth of products to pamper and treat yourself! You deserve it! Set comes with: Bracelet set & assorted jewelry pieces #NoBully bracelet, Root touch up, Blue Escape cologne, Terrarium with artificial plant, oven mitts, dish towels, Anew cleanser, Chi shampoo & conditioner, Skin so soft oil, Tea light holder, Pen, compact, Cosmetic brush set. Lots of great stuff here and value!
Glam basket by Fifth Avenue Jewelry item
Glam basket by Fifth Avenue Jewelry
$50

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Glam up with this Fifth Avenue Jewelry basket full of fantastic items at a value of over $250 dollars! Basket includes: Swarovski earrings (2 pairs) various bracelets (lead/nickel free) All jewerly is high quality with durable finishes! Also includes: Waterproof reusable shopping bag Pen Compact Cosmetic brush set And a $40.00 gift card to buy more!!
Glam with Fifth Avenue Collection item
Glam with Fifth Avenue Collection
$40

Starting bid

***NEW LOWER BID*** Arrive at your next event with some extra glam with this necklace and earrings gift set, bracelet and then buy yourself some more with the $50.00 gift card! Over $180 value! All jewelry is lead/nickel free, high quality and durable! Donated by Laura Falusi, Fifth Avenue Collection
Drinkware Bundle! item
Drinkware Bundle!
$30

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Hot or cold? These cups will keep both hot and cold for hours! Stay hydrated with these high quality YETI thermal mug or the Hydraflask wide mouth extra large size flask! Great gifts for the office person, camping or person who loves to work out! Value of 75 dollars for starting bid of 30!
Hot stuff! Food jar and tumbler set item
Hot stuff! Food jar and tumbler set
$30

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** That's right! Hold your hot stuff in these two great items. One to hold your hot food or soup for hours, comes with a spoon and bowl(lid). And a thermal "Yellowstone" tumbler to also keep your drink hot (or cold). Thermos 16oz food jar and Tervis high quality tumbler! Value of $70.00!
Going to the beach! item
Going to the beach!
$30

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Have protection from the sun and a cool place for your drinks. Check out these high quality things you need for the beach! Large Uline Cooler bag 18 x 10 x12" Columbia Omni Shade Hat in Navy (one size) Value of 80 dollars!
Sports parent package item
Sports parent package
$40

Starting bid

***LOWER BIDDING PRICE*** For you sports enthusiasts, don't miss out on this extra large Uline cooler bag, perfect to hold your kid's sports teams drinks and snacks and a carry bag (11lb) Uline Tripod umbrella that is easy to set up and take down at the game. Umbrella give 6ft of shade and adjustable!
A gift for on the go - Gas card + Yeti Tumbler item
A gift for on the go - Gas card + Yeti Tumbler
$35

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** VALUE OF 70 DOLLARS! Need some gas? Need a drink or a treat! Includes 25 ESSO gas card Yeti Yonder 750ml water bottles Lindor chocolates
Gift card frenzy!! item
Gift card frenzy!!
$425

Starting bid

There is a gift card or two for EVERYONE! Over 450 value! Have dinner at The Lakehouse, Swiss Chalet or choose what you want with the Ultimate Dining card, pick up your coffee at Tim Hortons or catch a movie. Order what you need online with Amazon gift card! All gift cards are at least $50 each!
Jeans are in! Pillows and tote bag item
Jeans are in! Pillows and tote bag
$20

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Jeans are in with these stylish hand made 16" pillows with jeans. Great for a teen's room and a stylish Thirty-One modern tote with dancing dash pebble design.
Get stylish package with Hair Hunter's gift card item
Get stylish package with Hair Hunter's gift card
$30

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Get your self stylish with high quality Van Hell gear (hat and two shirts) and get a fresh hair do with $40.00 gift certificate. Great gift for the man (or teen) in your life! Size XL (fitted style)
#2 Handmade Bird Feeder - solid cedar wood item
$25

Starting bid

***SECOND BIRD FEEDER ADDED*** A lot of care was put into this bird feeder made by the donor Carlton Sider from cedar wood. Perfect for smaller birds and easy to clean/empty. Has a solid base and ready to use! Measurements are 13 x 9 x 23"
Heirloom hand crocheted table cloth item
Heirloom hand crocheted table cloth
$40

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** This hand crocheted table cloth was made with love by the donor's mother-in-law. Look at the detail that was so carefully made! Cloth is 64 x 50", comes with decorative only candles and a handmade crocheted basket for storage. It's hard to put a price on such beautiful item!
Watercolour painting by Melania Iancov item
Watercolour painting by Melania Iancov
$15

Starting bid

***LOWER STARTING BID*** Inspired as well by springtime coming this colour representation of spring will bring joy to your decor. 4x6" By Melania Iancov [email protected]
Original Acrylic painting by Jacqui Eisen item
Original Acrylic painting by Jacqui Eisen
$50

Starting bid

This exceptional painting is called "In the Back of my Mind" Original acrylic painting on a 12x12 canvas Visit European Pantry, 30 Avenue Place, Welland to view this painting!
Made In Canada Gift Basket item
Made In Canada Gift Basket
$85

Starting bid

Want to beat the tariffs? Buy and support Canadian products! Cotton Country Canadian Cardigan (size small) valued at $150 Rustic Lantern, Local Honey, 2 locally made soy candles, local market preserved pears and apple sauce, covered bridge storm chips, maple syrup, True North Strong and Free home decor, 50x60" plaid throw in a rustic wooden crate! All for you to keep and support Canada!
Love The Beatles? Enjoy VIP seating at The Repeatles Concert item
Love The Beatles? Enjoy VIP seating at The Repeatles Concert
$60

Starting bid

Two tickets to "The Repeatles" concert - The Beatles Tribute Band Preferred seating in front row Date: Saturday May 3rd Location: 99 East Main St, Welland, Rose City Kids "Park" Theatre Doors open at 5:45pm Concert starts at 6:30pm
Portable BBQ dinner set item
Portable BBQ dinner set
$80

Starting bid

Ready for summer? We are! Why not prepare for those nice summer days with a few items to make a great meal! Weber Smokey Joe 14" charcoal grill Napoleon Multiuse shredding claws (great for pulled pork!) Eight Napoleon super long stainless steel skewers (who loves kabobs?!) Put your bid in now and prepare for warmer days!
Home decor - original painting "Sisters Walking" item
Home decor - original painting "Sisters Walking"
$75

Starting bid

This mixed media painting is called "Sisters walking" on a 20x16" canvas. Beautifully painted by local artist Jacqui Eisen. Visit European Pantry, 30 Avenue Place, Welland to view this painting!
A gift of love from your grandma item
A gift of love from your grandma
$70

Starting bid

This handmade quilt will keep you warm and would go great with any cozy decor. Size 59" x 74" Machine pieced - 100% cotton 80/20 warm and natural batting 100% cotton backing Handmade by Pam Lyons
The most tasty pie you will ever have! item
The most tasty pie you will ever have!
$20

Starting bid

Yes, you read it, this will be a homemade 8" pie made by Charmaine Stulp who has quite the reputation! Place your bid and your flavour choice to win! We will give you a certificate to arrange for your pie to be made. Pick up is North Welland
Spice up your kitchen kit! item
Spice up your kitchen kit!
$30

Starting bid

Looking for some inspiration? How about some spice decor with three spicy themed canvas 1 handmade apron 6 spice mixes 3 piece bamboo utensil set And a large Thirty-One tote bag to take it home in! Spices donated by European Pantry, Welland
Hole-in-one with this prize! Four rounds @Whiskey Run Golf item
Hole-in-one with this prize! Four rounds @Whiskey Run Golf
$70

Starting bid

Get ready for golf season with 4 rounds at Whiskey Run Golf Club, Port Colborne this spring. Clean up those golf clubs and practice your swing! Bid now!
Groceries and Self-care - that's a great saturday! item
Groceries and Self-care - that's a great saturday!
$120

Starting bid

Enjoy shopping at a farm fresh market - $100 dollar gift certificate donated by Devries farm. Get the freshest, local produce and other local food items and flowers! Then pamper yourself with French Lavendar Shea hand crea, whipped body butter and a vanilla orchid reed diffuser donated by Simply Holistic by Diana.
Hop little bunnies Easter basket item
Hop little bunnies Easter basket
$40

Starting bid

Get ready for easter with this cute little gift basket with easter/bunny themed home decor from Winners. Gift receipt included for any exchanges.
The Hope Chest inspirational gift basket item
The Hope Chest inspirational gift basket
$50

Starting bid

Find inspiration in your faith journey with this gift basket full of treasures from The Hope Chest, Stevensville. Includes: $25.00 gift card Matching mug and journal, travel mug and magnet. Great gift for someone you love!
Nigh's Chocolate Gift Basket and gift card item
Nigh's Chocolate Gift Basket and gift card
$50

Starting bid

Get ready for easter with this locally made chocolate basket with lots of chocolate to eat and to share! And then make your way over to Nigh's Chocolates, Stevensville to buy some more for Easter with your $20 dollar gift certificate.
Travel in style with Maurices womens clothing +gift card item
Travel in style with Maurices womens clothing +gift card
$70

Starting bid

Do your errands in style with this bright orange spring colour sweater (medium size) and cross body bag. Then stop by Maurices, Seaway Mall, Welland and spend by yourself some amazing clothing deals with your $50.00 Maurices gift card! Receipt included to exchange sizes!
Spring growth Watercolor Painting item
Spring growth Watercolor Painting
$30

Starting bid

Add some spring and regrowth to your decor with a Melania Iancov original watercolour painting inspired by spring growth and rejuvenated. 9x14" By Melania Iancov [email protected]
Lego and Amazon makes a great gift for kids! item
Lego and Amazon makes a great gift for kids!
$40

Starting bid

Surprise your kid with this Disney Lego Peter Pan + Wendy 111pc carry along set and a 50.00 dollar Amazon gift card!
Womens Helly Hansen Jacket item
Womens Helly Hansen Jacket
$90

Starting bid

Keep dry with this Women's Helly Hansen Regular Fit Jacket, size large with a hood. Brand new with tags!
Handmade Bird feeder -solid cedar wood item
Handmade Bird feeder -solid cedar wood
$25

Starting bid

A lot of care was put into this bird feeder made by the donor Carlton Sider from cedar wood. Perfect for smaller birds and easy to clean/empty. Has a solid base and ready to use! Measurements are 13 x 9 x 23"

