Westview Care Community's Silent Auction

304064 Range Rd 254, Kneehill County, AB T0M 1J0, Canada

Barber chair item
Barber chair
CA$1

Water fountain item
Water fountain
CA$3

In working condition

Mirror #1 item
Mirror #1
CA$1

Mirror #2 item
Mirror #2
CA$1

Toilet item
Toilet
CA$1

CA$1

CA$1

CA$1

Fish tank, cupboard and accessories item
Fish tank, cupboard and accessories
CA$200

Please note: This item is heavy and requires 4 people to move. Please coordinate a pickup time with maintenance by calling 403-546-3966 if you require assistance with loading.

2 sections upper and lower cabinets item
2 sections upper and lower cabinets
CA$1

1 section upper and lower corner cabinets item
1 section upper and lower corner cabinets
CA$1

Table with 2 extra leaves item
Table with 2 extra leaves
CA$2

Bookshelf item
Bookshelf
CA$1

Chicken coop item
Chicken coop
CA$3

Patio table #1 item
Patio table #1
CA$1

Patio table #2 item
Patio table #2
CA$1

Glider rocker and ottoman item
Glider rocker and ottoman
CA$2

Magic chef mini fridge item
Magic chef mini fridge
CA$2

Cupboard with glass shelves item
Cupboard with glass shelves
CA$1

Side table- very dusty item
Side table- very dusty
CA$1

Safety gate item
Safety gate
CA$1

Floor polisher, comes with extra pads item
Floor polisher, comes with extra pads
CA$1

Table with folding legs #1 item
Table with folding legs #1
CA$2

Table with folding legs #2 item
Table with folding legs #2
CA$2

5 piece plastic wicker set, 1 missing cushion item
5 piece plastic wicker set, 1 missing cushion
CA$5

Brown fabric rolling office chair item
Brown fabric rolling office chair
CA$1

Brown wooden frame chair item
Brown wooden frame chair
CA$1

Pet house item
Pet house
CA$1

White wood frame chair item
White wood frame chair
CA$1

Dusty pink electric recliner item
Dusty pink electric recliner
CA$1

Brown electric recliner item
Brown electric recliner
CA$3

Water fountain-large, leaks slightly item
Water fountain-large, leaks slightly
CA$1

Rolling cart with drawers item
Rolling cart with drawers
CA$2

Air purifier/ionizer-new in box item
Air purifier/ionizer-new in box
CA$1

Brown chair-metal frame item
Brown chair-metal frame
CA$1

White office chair item
White office chair
CA$1

Pet cage and accessories item
Pet cage and accessories
CA$1

Rolling office chair item
Rolling office chair
CA$1

Rolling office chair item
Rolling office chair
CA$1

Book stand item
Book stand
CA$1

Side table with drawer item
Side table with drawer
CA$2

Motto item
Motto
CA$1

Tabletop water fountain #1 item
Tabletop water fountain #1
CA$1

Tabletop water fountain #2 item
Tabletop water fountain #2
CA$1

Bird cage and accessories item
Bird cage and accessories
CA$1

Large outdoor dart board item
Large outdoor dart board
CA$1

Calender frame item
Calender frame
CA$1

Wax melt lamp item
Wax melt lamp
CA$1

Light yellow side cupboard 2 drawers item
Light yellow side cupboard 2 drawers
CA$1

Ottoman item
Ottoman
CA$1

Cusinart icecream maker with insert item
Cusinart icecream maker with insert
CA$5

Cross stitch scenery item
Cross stitch scenery
CA$1

Lampshade item
Lampshade
CA$1

Shelf with drawers item
Shelf with drawers
CA$1

Tan 4 drawer filing cabinet item
Tan 4 drawer filing cabinet
CA$1

Grey 4 drawer filing cabinet item
Grey 4 drawer filing cabinet
CA$1

Tan 2 drawer filing cabinet item
Tan 2 drawer filing cabinet
CA$1

Wood table with folding legs item
Wood table with folding legs
CA$1

Handwashing sink item
Handwashing sink
CA$1

Exercise foot peddler item
Exercise foot peddler
CA$1

Large pet cage on wheels item
Large pet cage on wheels
CA$10

Hand cleaner item
Hand cleaner
CA$1

Charger/mouse pad item
Charger/mouse pad
CA$1

