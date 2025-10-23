WG-Heather Smiley

Ignace Fall Morning
$135

12" x 9" OIl on cradled panel

Lavender Farm
$135

9"' x 12" Oil on cradled panel

Janet's Garden
$175

14" x 11" Oil on cradled panel

Manitoba Morning
$175

11" x 14" oil on cradled panel

Ottawa Valley Back Road
$175

11" x 14" Oil on cradled panel

Near Glen Huron
$75

8" x 8" Oil on cradled panel

The Green Barn
$75

8" x 8" Oil on cradled panel

Northen Ontario Lake
$75

8" x 8" Oil on cradled panel

Darlene's Garden
$75

8" x 8' Oil on cradled panel

Barley Field
$155

12" x 12" Oil on cradled panel

Early Summer Field
$75

8" x 8" Oil on cradled panel

Fall Colours
$155

12" x 12" Oil on cradled panel

Snowy Road at 3 Stage
$155

12" 12" Oil on cradled panel

Height of Summer
$155

12" x 12" Oil on cradled panel

Cow and Calf
$155

12" x 12" Oil on cradled panel

Fall on the Beaver River
$155

12" x 12" Oil on cradled panel

Winter at Sunset Point
$155

12" x 12" OIl on cradled panel

Snowy Trees at 3 Stage
$155

12" x 12" Oil on cradled panel

South River Sunrise
$155

12" x12" Oil on cradled panel

