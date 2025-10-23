WG-Heather Smiley

12" x 9" OIl on cradled panel
9"' x 12" Oil on cradled panel
14" x 11" Oil on cradled panel
11" x 14" oil on cradled panel
11" x 14" Oil on cradled panel
8" x 8" Oil on cradled panel
8" x 8" Oil on cradled panel
8" x 8" Oil on cradled panel
8" x 8' Oil on cradled panel
12" x 12" Oil on cradled panel
8" x 8" Oil on cradled panel
12" x 12" Oil on cradled panel
12" 12" Oil on cradled panel
12" x 12" Oil on cradled panel
12" x 12" Oil on cradled panel
12" x 12" Oil on cradled panel
12" x 12" OIl on cradled panel
12" x 12" Oil on cradled panel
12" x12" Oil on cradled panel
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!