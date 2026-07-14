Wildhood Screening

Please Note (15-Minute Grace Period): To ensure everyone gets a chance to watch this movie, tickets are only held for 15 minutes after the event starts. If yMerci de votre compréhension et d’arriver à l’heureiven to someone on the waiting list. Thank you for your understanding and for arriving on time!





Veuillez noter (période de grâce de 15 minutes) : Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de visionner le film, les billets sont réservés seulement pendant les 15 minutes suivant le début de l’événement. Si vous n’êtes pas sur place à 20 h 15, votre place sera attribuée à une personne sur la liste d’attente. Merci de votre compréhension et d’arriver à l’heure!