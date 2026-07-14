Three children run across a sandy beach with a mountainous backdrop, under a sky with the title "WILDHOOD" in bold lettering.
River of Pride - Rivière de la Fierté

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About this event

Wildhood Screening

1 Bass Pro Dr

Moncton, NB E1A 6S2, Canada

General Admission
Free

Please Note (15-Minute Grace Period): To ensure everyone gets a chance to watch this movie, tickets are only held for 15 minutes after the event starts. If yMerci de votre compréhension et d’arriver à l’heureiven to someone on the waiting list. Thank you for your understanding and for arriving on time!


Veuillez noter (période de grâce de 15 minutes) : Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de visionner le film, les billets sont réservés seulement pendant les 15 minutes suivant le début de l’événement. Si vous n’êtes pas sur place à 20 h 15, votre place sera attribuée à une personne sur la liste d’attente. Merci de votre compréhension et d’arriver à l’heure!

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