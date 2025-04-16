WINDERMERE AQUATIC CLUB MEMBERSHIP 2025

Families must purchase a one-time refundable share of $190. (Found below) Try it for less! First-time Families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two)​. All family memberships provides a full-access membership for all members of one address. In addition, a babysitter (14+) can accompany the children to the pool. Children must be at least 12 years old to attend the pool without a parent/guardian. -------------------- Les familles doivent souscrire une part remboursable unique de 190 $ (voir ci-dessous). Essayez-la à moindre coût ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter leur achat d'une part d'un an (le paiement intégral de 190 $ sera exigé la deuxième année). Tous les abonnements familiaux offrent un accès complet à tous les membres d'une même adresse. De plus, une baby-sitter (14 ans et plus) peut accompagner les enfants à la piscine. Les enfants doivent être âgés d'au moins 12 ans pour accéder à la piscine sans parent/tuteur.

