WINDERMERE AQUATIC CLUB MEMBERSHIP 2025

Families must purchase a one-time refundable share of $190. (Found below)
Try it for less! First-time Families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two).
All family memberships provides a full-access membership for all members of one address. In addition, a babysitter (14+) can accompany the children to the pool.
Children must be at least 12 years old to attend the pool without a parent/guardian. -------------------- Les familles doivent souscrire une part remboursable unique de 190 $ (voir ci-dessous).
Essayez-la à moindre coût ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter leur achat d'une part d'un an (le paiement intégral de 190 $ sera exigé la deuxième année).
Tous les abonnements familiaux offrent un accès complet à tous les membres d'une même adresse. De plus, une baby-sitter (14 ans et plus) peut accompagner les enfants à la piscine.
Les enfants doivent être âgés d'au moins 12 ans pour accéder à la piscine sans parent/tuteur.
Young Family Membership
$320
All children are 4 years or younger on June 24th, 2025.
Families must purchase a one-time refundable share of $190.
Try it for less! First-time families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two).
All family memberships provides a full-access membership for all family members of one address.
A babysitter (14+) can accompany the children to the pool. -------------------- Tous les enfants sont âgés de 4 ans ou moins au 24 juin 2025.
Les familles doivent souscrire une part remboursable unique de 190 $.
Essayez-la à moindre coût ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter leur achat d'une part d'un an (le paiement intégral de 190 $ sera exigé la deuxième année).
Tous les abonnements familiaux offrent un accès complet à tous les membres d'une même adresse.
Une baby-sitter (14 ans et plus) peut accompagner les enfants à la piscine.
Share
$190
Families must purchase a one-time refundable share of $190.
Try it for less! First-time Families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two).
-------------------------------------------------------------------------
Les familles doivent acheter une part unique remboursable de 190 $.
Essayez-le pour moins cher ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter l'achat de leur part d'un an (c'est-à-dire que le paiement de la part serait exigé au cours de la deuxième année).
Teen Membership
$250
Full access membership for a teenager aged 12-16 on June 24th, 2025
-------------------------------------------
Adhésion complète pour un adolescent âgé de 12 à 16 ans le 24 juin 2025
Adult Membership
$85
Aged 17+. Access to adult swim, lap swim, free swim, as well as AquaFitness and Masters.
-----------------------------------------------------
17 ans et plus. Accès à la natation pour adultes, à la natation à tour de rôle, à la natation libre, ainsi qu'à l'Aqua Fitness et aux Maîtres.
Senior Membership
$60
Aged 55+. Access to adult swim, lap swim, free swim, as well as AquaFitness and Masters.
-----------------------------------------------------
55 ans et plus. Accès à la natation pour adultes, à la natation à tour de rôle, à la natation libre, ainsi qu'à l'Aqua Fitness et aux Maîtres.
Volunteering
$70
WAC is run by a dedicated team of parent volunteers. All family and young family memberships are required to participate in at least 1 volunteer activity each summer OR pay a fee of $70. Each family will have to select their activity in order to avoid the $70 invoice. If you wish to opt out of the volunteer requirement please add this $70 to your total. / WAC est géré par une équipe dévouée de parents bénévoles. Toutes les adhésions familiales et jeunes familles doivent participer à au moins une activité bénévole chaque été OU payer des frais de 70 $. Chaque famille devra sélectionner son activité afin d'éviter la facture de 70$. Si vous souhaitez vous retirer de l'exigence de bénévolat, veuillez ajouter ces 70 $ à votre total.
