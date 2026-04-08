WINDERMERE AQUATIC CLUB MEMBERSHIP 2026

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About this event
Families must purchase a one-time refundable share of $190. (Found below) Try it for less! First-time Families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two). All family memberships provide a full-access membership for all members of one address. In addition, a babysitter (14+) can accompany the children to the pool. Children must be at least 12 years old to attend the pool without a parent/guardian. -------------------- Les familles doivent souscrire une part remboursable unique de 190 $ (voir ci-dessous). Essayez-la à moindre coût ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter leur achat d'une part d'un an (le paiement intégral de 190 $ sera exigé la deuxième année). Tous les abonnements familiaux offrent un accès complet à tous les membres d'une même adresse. De plus, une baby-sitter (14 ans et plus) peut accompagner les enfants à la piscine. Les enfants doivent être âgés d'au moins 12 ans pour accéder à la piscine sans parent/tuteur.
All children are 4 years or younger on June 24th, 2026. Families must purchase a one-time refundable share of $190. Try it for less! First-time families can defer their share purchase for one year (i.e. the full $190 share payment would be required in year two). All family memberships provides a full-access membership for all family members of one address. A babysitter (14+) can accompany the children to the pool. -------------------- Tous les enfants sont âgés de 4 ans ou moins au 24 juin 2026. Les familles doivent souscrire une part remboursable unique de 190 $. Essayez-la à moindre coût ! Les familles qui s'inscrivent pour la première fois peuvent reporter leur achat d'une part d'un an (le paiement intégral de 190 $ sera exigé la deuxième année). Tous les abonnements familiaux offrent un accès complet à tous les membres d'une même adresse. Une baby-sitter (14 ans et plus) peut accompagner les enfants à la piscine.
Full access membership for a teenager aged 12-16 on June 24th, 2026 ------------------------------------------- Adhésion complète pour un adolescent âgé de 12 à 16 ans le 24 juin 2026
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