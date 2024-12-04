Winter Adult Cookie Class- January 20

KIDS CHRISTMAS COOKIE CLASS at Wildflour Fields Bakeshop & Studio!
WHEN: Sunday Dec 15th from 1:00 pm to 2:00 pm
AGES: 0 - 14 - Please note: Infant- 4 years old (with parent accompaniment), 5+ may be dropped off
COST: $25 each participant, limited tickets available
Learn to decorate 5 cookie designs plus a bonus letter to Santa cookie!
(PLEASE NOTE COOKIES ARE PEANUT FREE, HOWEVER MADE IN A BAKERY THAT DOES HAVE PEANUT PRODUCTS)
KIDS CHRISTMAS COOKIE CLASS at Wildflour Fields Bakeshop & Studio!
WHEN: Sunday Dec 15th from 1:00 pm to 2:00 pm
AGES: 0 - 14 - Please note: Infant- 4 years old (with parent accompaniment), 5+ may be dropped off
COST: $25 each participant, limited tickets available
Learn to decorate 5 cookie designs plus a bonus letter to Santa cookie!
(PLEASE NOTE COOKIES ARE PEANUT FREE, HOWEVER MADE IN A BAKERY THAT DOES HAVE PEANUT PRODUCTS)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!