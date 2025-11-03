Girl Guides 91st East Coast 2026 Trip
Winter Mini Photo Sessions & Bake Sale
Unifor: 10019 MacDonald Avenue
4:00-4:15pm
$40
Add
4:15-4:30pm
$40
Add
4:30-4:45pm
$40
Add
4:45-5:00pm
$40
Add
5:00-5:15pm
$40
Add
5:15-5:30pm
$40
Add
5:30-5:45pm
$40
Add
5:45-6:00pm
$40
Add
6:00-6:15pm
$40
Add
6:15-6:30pm
$40
Add
6:30-6:45pm
$40
Add
6:45-7:00pm
$40
Add
7:00-7:15pm
$40
Add
7:15-7:30pm
$40
Add
7:30-7:45pm
$40
Add
7:45-8:00pm
$40
Add
8:00-8:15pm
$40
Add
8:15-8:30pm
$40
Add
Add a donation for Girl Guides 91st East Coast 2026 Trip
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue