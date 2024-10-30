Trinity United Church 15 Tupper St. S, Portage la Prairie
Friday Nov. 22 7-10 pm
Saturday Nov. 23 1-5 pm
Sunday Nov. 24 1-5 pm
This ticket is good for 1 admission for 1 time only. No re-entry.
Funds raised for Big Brothers Big Sisters to provide mentoring programs to children in our region.
5-12 Year Olds
$5
13+
$15
Coffee House includes Winter Wonderland Adult only
$15
Trinity United Church 15 Tupper St. S, Portage la Prairie
Saturday Nov. 23 7-10 pm
This ticket is good for 1 admission to the Coffee House includes Winter Wonderland. No re-entry
Funds raised for Big Brothers Big Sisters to provide mentoring programs to children in our region.
