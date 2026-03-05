WokBox Hot Lunch - March 27/26

About this event
Gluten Free, wok cooked chicken, rice & broccoli in Sweet Tamari sauce.
Vegetarian, chow mein noodles, Mongolian sauce, fresh veggies.
Breaded Chicken pieces served with rice & a side of plum sauce.
Gluten Free, wok cooked chicken, rice & broccoli in Sweet Tamari sauce. Includes a drink & a snack.
Vegetarian, chow mein noodles, Mongolian sauce, fresh veggies. Includes a drink & a snack.
Breaded Chicken pieces served with rice & a side of plum sauce. Includes a drink & a snack.
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