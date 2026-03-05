Westmount Home and School Association

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WokBox Hot Lunch - March 27/26

Dragon Chicken
$7

Gluten Free, wok cooked chicken, rice & broccoli in Sweet Tamari sauce.

Jungle Noodles
$7

Vegetarian, chow mein noodles, Mongolian sauce, fresh veggies.

Crispy Chicken
$7

Breaded Chicken pieces served with rice & a side of plum sauce.

Dragon Chicken - COMBO
$8.50

Gluten Free, wok cooked chicken, rice & broccoli in Sweet Tamari sauce. Includes a drink & a snack.

Jungle Noodles - COMBO
$8.50

Vegetarian, chow mein noodles, Mongolian sauce, fresh veggies. Includes a drink & a snack.

Crispy Chicken - COMBO
$8.50

Breaded Chicken pieces served with rice & a side of plum sauce. Includes a drink & a snack.

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