Women in Aerospace Canada

Offered by

Women in Aerospace Canada

About the memberships

Women in Aerospace Canada's Memberships 2026-2027

Individual Membership - Students/Retirees
$84.75

Valid until June 10, 2027

incl. CA$9.75 GST/HST

Annual Individual Membership Valid Across Canada

Individual Membership
$141.25

Valid until June 10, 2027

incl. CA$16.25 GST/HST

Annual Individual Membership Valid Across Canada

Small Business/Non-Profit Corporate Membership
$560

Valid until June 10, 2027

incl. CA$60 GST/HST

  • Validity: Annual membership (valid across Canada)
  • 5 employee memberships
  • Access to member-only pricing & exclusive invitations
  • Logo recognition
  • Access to networking events and community engagement
  • Ideal for small teams and non-profits entering the aerospace community


Bronze Corporate Membership
$1,130

Valid until June 10, 2027

incl. CA$130 GST/HST

  • Validity: Annual membership (valid across Canada)
  • 10 employee memberships
  • Access to member-only pricing & exclusive invitations
  • Logo recognition
  • Participation in WIA-Canada events and networking opportunities
  • Great for organizations building an initial presence


Silver Corporate Membership
$2,792.50

Valid until June 10, 2027

incl. CA$292.5 GST/HST

  • Validity: Annual membership (valid across Canada)
  • 25 employee memberships
  • Access to member-only pricing & exclusive invitations
  • Logo recognition
  • Virtual Lunch & Learn collaboration opportunity
  • Ideal for organizations looking to engage and share expertise


Gold Corporate Membership
$5,650

Valid until June 10, 2027

incl. CA$650 GST/HST

  • Validity: Annual membership (valid across Canada)
  • 50 employee memberships
  • Access to member-only pricing & exclusive invitations
  • Host an industry event
  • Virtual Lunch & Learn collaboration
  • ½-page advertisement in NovaRise magazine
  • 1 Newsletter & LinkedIn feature
  • 1 mentorship/training opportunity for an employee
  • 1 complimentary IWD-InspireHer 2027 event ticket
  • Discounts on additional memberships
  • Premium logo recognition
  • Ideal for organizations seeking strong visibility and leadership
Platinum Corporate Membership
$11,300

Valid until June 10, 2027

incl. CA$1300 GST/HST

  • Validity: Annual membership (valid across Canada)
  • 100 employee memberships
  • Access to member-only pricing & exclusive invitations
  • Recruitment support
  • Breakfast with the Board event access
  • Host an industry event
  • Virtual Lunch & Learn collaboration
  • Full-page advertisement in NovaRise magazine
  • 2 Newsletter & LinkedIn features
  • 2 mentorship/training opportunities
  • 2 complimentary IWD-InspireHER 2027 event tickets
  • Discounts on additional memberships
  • Premium logo recognition
  • Best for organizations aiming for top-tier visibility and impact
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