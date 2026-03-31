Women in Aerospace Canada's Memberships 2026-2027

About the memberships
Valid until June 10, 2027
incl. CA$9.75 GST/HST
Annual Individual Membership Valid Across Canada
Valid until June 10, 2027
incl. CA$16.25 GST/HST
Annual Individual Membership Valid Across Canada
Valid until June 10, 2027
incl. CA$60 GST/HST
Valid until June 10, 2027
incl. CA$130 GST/HST
Valid until June 10, 2027
incl. CA$292.5 GST/HST
Valid until June 10, 2027
incl. CA$650 GST/HST
Valid until June 10, 2027
incl. CA$1300 GST/HST
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