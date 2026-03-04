Shuswap Association of Writers

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About this event

WORD ON THE LAKE WRITERS' FESTIVAL 2026

Prestige Harbourfront

SALMON ARM, BC | 251 Harbourfront Dr, Salmon Arm, BC V1E 2W7, Canada

EARLY BIRD: FEB 27TH 2026 TO APRIL 12TH 2026
$350

TICKET Includes WORKSHOPS. BANQUET, ENTERTAINMENT and AWARDS CEREMONIES

EARLY BIRD SAW MEMBERS: FEB 27TH 2026 TO APRIL 12TH 2026
$310

TICKET Includes WORKSHOPS. BANQUET, ENTERTAINMENT and AWARDS CEREMONIES

EARLY BIRD SENIORS OVER 65: FEB 27TH 2026 TO APRIL 12TH 2026
$320

TICKET Includes WORKSHOPS. BANQUET, ENTERTAINMENT and AWARDS CEREMONIES

REGULAR STARTING APRIL 13TH 2026 TO APRIL 27TH 2026.
$375

TICKET Includes WORKSHOPS. BANQUET, ENTERTAINMENT and AWARDS CEREMONIES

BASIC EARLY BIRD REGISTRATION WORKSHOPS ONLY
$275

INCLUDES ALL SATURDAY AND SUNDAY WORKSHOPS. NO SATURDAY NIGHT VIBE.

SATURDAY NIGHT VIBE
$80

DINNER, ENTERTAINMENT AND AWARDS.

FOR NON REGISTRANTS OR IF EXTRA VIBE TICKETS ARE NEEDED

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