Become a Friend - Discounts on Workshops, Bus Trips & More item
Your Friendship means a lot! It supports our Education Platform and allows us to deliver Exhibitions, Programming and More. You will receive Earlybird Email Announcements about Bus Trips, Events and Special Programming.
Basics in Shuttle Tatting - Gallery Friend Price item
Monday, January 20 1:30pm-3:30pm
Basics in Shuttle Tatting - General Price item
Monday, January 20 1:30pm-3:30pm
Painting Shadows in Watercolour - Gallery Friend Price item
Tuesday, January 21 1:30pm-3:00pm
Painting Shadows in Watercolour - General Price item
Tuesday, January 21 1:30pm-3:00pm
Learn Embroidery - Gallery Friend Price item
Wednesday, January 22 10:30am-1:30pm
Learn Embroidery - General Price item
Wednesday, January 22 10:30am-1:30pm
Macrame Wall Hanging - Gallery Friend Price item
Thursday, January 23 1:00pm-4:00pm
Macrame Wall Hanging - General Price item
Thursday, January 23 1:00pm-4:00pm
Intentional Mala Making - Gallery Friend Price item
Friday, January 24 12:00pm-3:00pm
Intentional Mala Making - General Price item
Friday, January 24 12:00pm-3:00pm
Paint Pouring - Gallery Friend Price item
Friday, January 31 10:30am-12:30pm
Paint Pouring - General Price item
Friday, January 31 10:30am-12:30pm
Creative Soft Pastels - Gallery Friend Price item
Saturday, January 11 & 18 1:30pm-3:30pm
Creative Soft Pastels - General Price item
Saturday, January 11 & 18 1:30pm-3:30pm
Fearless Drawing & Painting - Gallery Friend Price item
Monday, January 27 & Tuesday January 28 1:00pm-4:00pm
Fearless Drawing & Painting - General Price item
Monday, January 27 & Tuesday January 28 1:00pm-4:00pm
Wet & Needle Felted Crocus - Gallery Friend Price item
Wednesday, January 29 & Thursday, January 30 1:00pm-4:00pm
Wet & Needle Felted Crocus - General Price item
Wednesday, January 29 & Thursday, January 30 1:00pm-4:00pm