Wyverstone 2025 Children's Charity Golf Classic in Support of Moncton Headstart

401 Royal Oaks Blvd

Moncton, NB E1H 3S7, Canada

Eagle Sponsorship
CA$2,500

Includes banner placement, signage on golf course during the event, social media recognition, one team of 4 players plus $50 Perk Pack for each player.

Team ONLY
CA$1,400

Includes one team of 4 players plus $50 Perk Pack for each player.

Golf Vest - Club
CA$25

Golf Vests Purchased by Members

Individual
CA$350

Includes one golfer plus $50 Perk Pack

Preferred Hole for Golf Team Start
CA$200

For an extra $200, choose what hole your team starts. First come, first serve basis.

Golfer's Gift Sponsor
CA$10,000

Logo on all golfers registration gifts as well as through social media, print and radio media along with Day of Event.

Reception Sponsor
CA$5,000

Logo on all social media, print and radio media along with Day of Event.

Lunch Sponsor
CA$2,500

Logo on all social media, print and radio media along with Day of Event.

Afternoon Cocktail/drink sponsor
CA$2,000

Logo on all social media, print and radio media along with Day of Event.

Audio Visual Sponsor
CA$1,000

Logo on all social media, print and radio media along with Day of Event.

Morning Cocktail/drink sponsor
CA$1,000

Logo on all social media, print and radio media along with Day of Event.

Hole Sponsor
CA$1,000

Logo on all social media, print and radio media along with Day of Event logo at hole.

Ability to have your own booth and staff to promote.

Ladies Longest Drive
CA$500

Logo on course, social media and mention at event.

Men's Longest Drive
CA$500

Logo on course, social media and mention at event.

Ladies closest to the Pin
CA$500

Logo on course, social media and mention at event.

Men's Closest to the Pin
CA$500

Logo on course, social media and mention at event.

Closest to the Rope
CA$500

Logo on course, social media and mention at event.

Putting Contest
CA$500

Logo on course, social media and mention at event.

