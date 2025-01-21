YABBA DABBA I DOO - St. James United Church - Sambro Dinner Theatre

3811 Old Sambro Rd

Sambro, NS B3V 1G1, Canada

Table A
CA$50
Seats 1-14.
Table B
CA$50
Seats 15-28
Table C
CA$50
Tickets 29-42
Table D
CA$50
Tickets 43-56
Table E
CA$50
Tickets 57-70
Table F
CA$50
Tickets71-84
Table G
CA$50
Tickets 85-98
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing