Yalda ceremony-2024

250 Somerset St. E

Ottawa, ON K1N 6V6, Canada

بلیت جشن یلدا (لطفا حتما متن زیر را بخوانید)
$35
لطفا توجه بفرمایید که در هنگام پرداخت مبلغ بلیت، می‌توانید درصد کمک به وبسایت را عدد صفر یا هر عدد دیگر انتخاب کنید و پرداخت مبلغ بیشتر از قیمت بلیت اجباری نیست و ارتباطی با انجمن پاکسو ندارد و متعلق به وبسایت فروش بلیت است. لطفا تصویر این بلیت را همراه خود در روز جشن بیاورید همه مهمانان بالای 5 سال نیاز به بلیت دارند
Add a donation for PACSO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!