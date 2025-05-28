eventClosed

Year End Show 2025

LVR High School - 1004 Cottonwood St

Nelson, BC V1L 3W2, Canada

addExtraDonation

$

VIP Admission
CA$50
Front Rows Seating & Separate Entry Line.
General Admission
CA$20
General Admission, Open Seating.
Limited Mobility Seating
CA$20
Seating is limited. Kindly reserve these seats only if required.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing