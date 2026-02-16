Yoruba Foundation, Calgary

Hosted by

Yoruba Foundation, Calgary

About this event

YFC Gala 2026 Ticket System

5600 Centre St N

Calgary, AB T2K 0T3, Canada

Executive Platinum Table (10)
$3,125
This is a group ticket, it includes 10 tickets

10 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Executive Platinum Table
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Platinum Table
$2,300
This is a group ticket, it includes 8 tickets

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Upgrade from Gold to Platinum Table
$500

This ticket is non-admissible, just for record keeping sake to show upgrades from Gold Table to Platinum Table (admits 13+ years old)

Diamond Table
$2,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Diamond Table (Single Ticket)
$250

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Gold Table
$1,800
This is a group ticket, it includes 8 tickets

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Gold Table (Single Tickets)
$225

1 Ticket (admits 13+ years old)

Silver Table
$1,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Silver Table (Single tickets)
$187.50

1 Ticket (admits 13+ years old)

Bronze Table
$1,200
This is a group ticket, it includes 8 tickets

8 Tickets/Table (admits 13+ years old)

Single Ticket
$150

1 Ticket (admits 13+ years old)

Student Ticket
$100

1 Ticket (admits 13+ years old)

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