YFC Gala 2026 Ticket System

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About this event
10 Tickets/Table (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
This ticket is non-admissible, just for record keeping sake to show upgrades from Gold Table to Platinum Table (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
1 Ticket (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
1 Ticket (admits 13+ years old)
8 Tickets/Table (admits 13+ years old)
1 Ticket (admits 13+ years old)
1 Ticket (admits 13+ years old)
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