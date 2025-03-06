Youth Tennis Camp - Lớp Quần Vợt Thanh Thiếu Niên của VVF

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN: Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh để hủy lớp ít nhất 1 tiếng trước giờ học. Lớp học bù sẽ được sắp xếp vào các ngày gần nhất. Nếu không thể sắp xếp lớp học bù, sẽ hoàn tiền theo từng buổi. Hoàn tiền 100% trước ngày bắt đầu 18 tháng 3. Sau ngày 18 tháng 3, hoàn tiền 50%. -----------------------------REFUND POLICY: If it rains, we will contact the parent to cancel the class at least 1 hour in advance Make-up classes will be scheduled for the nearest available dates. If a make-up class cannot be arranged, a refund will be issued per sessiob 100% refund before the start date, Mar 18 50% refund after Mar 18

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN: Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh để hủy lớp ít nhất 1 tiếng trước giờ học. Lớp học bù sẽ được sắp xếp vào các ngày gần nhất. Nếu không thể sắp xếp lớp học bù, sẽ hoàn tiền theo từng buổi. Hoàn tiền 100% trước ngày bắt đầu 18 tháng 3. Sau ngày 18 tháng 3, hoàn tiền 50%. -----------------------------REFUND POLICY: If it rains, we will contact the parent to cancel the class at least 1 hour in advance Make-up classes will be scheduled for the nearest available dates. If a make-up class cannot be arranged, a refund will be issued per sessiob 100% refund before the start date, Mar 18 50% refund after Mar 18

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