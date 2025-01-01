20 do 20 – Gaelscoil na Daróige
20 do 20 – Gaelscoil na Daróige is celebrating 20 wonderful years of learning, culture and community 💚Throughout the month of May, our pupils will take part in our “20 do 20” challenge — completing 20 activities to celebrate our 20th anniversary while aiming to raise £20 for the school.Run, walk, read, sing, get creative or carry out acts of kindness — every child can choose their own challenge and take part in their own way.Create a fundraising page, share it with friends and family, and support Gaelscoil na Daróige as we celebrate this special milestone 🍀---20 do 20 – Tá Gaelscoil na Daróige ag ceiliúradh 20 bliain iontacha d’fhoghlaim, de chultúr agus de phobal 💚Le linn mhí na Bealtaine, beidh ár ndaltaí ag glacadh páirte sa dúshlán “20 do 20” — ag déanamh 20 rud chun ár 20ú breithlá a cheiliúradh agus ag iarraidh £20 a bhailiú don scoil.Rith, siúil, léigh, can, bí cruthaitheach nó déan gníomhartha cineáltais — is féidir le gach páiste a ndúshlán féin a roghnú agus páirt a ghlacadh ar a mbealach féin.Cruthaigh leathanach, roinn é le cairde agus le teaghlach, agus seas le Gaelscoil na Daróige agus muid ag ceiliúradh an ócáid speisialta seo 🍀