Anna Rudak - Russell Hobbs® Talerze, które zmieniają świat

Zeffy akceptuje płatności kartą kredytową od użytkowników z niemal każdego kraju na świecie. Wszystkie płatności będą przetwarzane w GBP (funtach brytyjskich). Kwota płatności zostanie przeliczona na lokalną walutę płatnika przez jego bank





Anna Rudak jest ilustratorką i artystką z Polski, która pracuje zarówno w technikach tradycyjnych, jak i cyfrowych. W swojej twórczości uważa dekoracyjny aspekt sztuki za równie ważny jak jej funkcję użytkową, dążąc do wywoływania pozytywnych emocji i tworzenia znaczących doświadczeń wizualnych.