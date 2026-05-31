Beacon Teens Weekend Away 2026

About this event
Carding Mill Lane, Keswick CA12 5FD
Total amount requested per person for attendance on the weekend - due by 30 June 2026 unless paying by instalments.
Deposit due by 30 June 2026 if paying by instalments.
1st instalment due by 31 July 2026 if paying by instalments.
2nd instalment due by 31 August 2026 if paying by instalments.
3rd and final instalment due by 30 September 2026 if paying by instalments.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!