The Beacon Church

Hosted by

The Beacon Church

About this event

Beacon Teens Weekend Away 2026

Keswick Convention Centre

Carding Mill Lane, Keswick CA12 5FD

Admission for the weekend - pay in one go
£95

Total amount requested per person for attendance on the weekend - due by 30 June 2026 unless paying by instalments.

Admission for the weekend - deposit
£20

Deposit due by 30 June 2026 if paying by instalments.

Admission for the weekend - 1st instalment
£25

1st instalment due by 31 July 2026 if paying by instalments.

Admission for the weekend - 2nd instalment
£25

2nd instalment due by 31 August 2026 if paying by instalments.

Admission for the weekend - 3rd and final instalment
£25

3rd and final instalment due by 30 September 2026 if paying by instalments.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!