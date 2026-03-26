Elusen Gafael Llaw Ocsiwn byw 10fed Ebrill Live Auction 10th April 2026 hosted by George Denham

Crys wedi'i lofnodi gan Dîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru, kindly donated by Malcolm Allen & Welsh National Team -Framed Wales v Bosnia World Cup Qualifier 26/3/2026 shirt signed by all the players.
rhodd garedig gan Malcolm Allen a Thîm Cenedlaethol Cymru - 2 x tocyn ar gyfer un o gemau Cynghrair Pêl-droed y Cenhedloedd Cymru. Cymru v Norwy 1/10/26 ynghyd â lolfa Cymru cyn y gêm. Kindly donated by Malcolm Allen & Welsh National Team - 2 x tickets for one of Wales upcoming Nation's League Football matches in Cardiff. Wales V Norway 1/10/26 plus Cymru Lounge prior to game
Rhodd garedig gan Glwb Pêl-droed Tref Caernarfon - Crys wedi'i fframio a wedi'i lofnodi gan holl chwaraewyr Caernarfon yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru CTFC v Fflint 12fed Ebrill 2026 yng Nghasnewydd.Kindly donated by Caernarfon Town Football Club- Framed shirt signed by all the Caernarfon players at the CTFC v Flint Welsh Cup Final 12th April 2026 in Newport.
2 x Pêl-droed Rhodd garedig gan Dîm Cenedlaethol Dynion a Merched Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) Pêl-droed wreiddiol wedi'i llofnodi gan y FAW. 2 x Footballs Kindly donated by the Football Association of Wales (FAW) Men and Women National Team original Football signed by the FAW.
Gwasanaeth ysgrifennu ewyllys a roddwyd yn garedig gan Gyfreithwyr Pritchard Jones Lane LLP, Caernarfon - gwerth tua £300. Will writing service kindly donated by Pritchard Jones Lane LLP Solicitors, Caernarfon- with a value c£300
rhodd garedig gan Zip World - 4 tocyn ar gyfer reidiau yn eu lleoliadau kindly donated by Zip World- 4 tickets for rides at their venues
Crys Pêl-droed Lloegr dilys wedi'i lofnodi gan Marcus Rashford.Authentic signed England Football shirt signed by Marcus Rashford.
Crys a pel clwb pel-droed Wrecsam wedi ei arwyddo gan chwaraewyr team cyntaf.
Wrexham FC signed football shirt and ball by the first team
1 / Mot am ddim
2/ £42 inc vat discount per teiar I fyny at 4 teiar Point s sydd gael ei wneud gan continental
Ian Griffith Llun Cofi Army (Framed Photo)
