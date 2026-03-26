Elusen Gafael Llaw

Elusen Gafael Llaw Ocsiwn byw 10fed Ebrill Live Auction 10th April 2026 hosted by George Denham

12 Marcus St, Caernarfon LL55 2HT, UK

Wales National Football Team signed shirt
£175

Crys wedi'i lofnodi gan Dîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru, kindly donated by Malcolm Allen & Welsh National Team -Framed Wales v Bosnia World Cup Qualifier 26/3/2026 shirt signed by all the players.
2 x Tickets to watch Wales First Team Football game
£250

rhodd garedig gan Malcolm Allen a Thîm Cenedlaethol Cymru - 2 x tocyn ar gyfer un o gemau Cynghrair Pêl-droed y Cenhedloedd Cymru. Cymru v Norwy 1/10/26 ynghyd â lolfa Cymru cyn y gêm. Kindly donated by Malcolm Allen & Welsh National Team - 2 x tickets for one of Wales upcoming Nation's League Football matches in Cardiff. Wales V Norway 1/10/26 plus Cymru Lounge prior to game
CTFC Welsh Cup Final signed shirt
£200

Rhodd garedig gan Glwb Pêl-droed Tref Caernarfon - Crys wedi'i fframio a wedi'i lofnodi gan holl chwaraewyr Caernarfon yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru CTFC v Fflint 12fed Ebrill 2026 yng Nghasnewydd.Kindly donated by Caernarfon Town Football Club- Framed shirt signed by all the Caernarfon players at the CTFC v Flint Welsh Cup Final 12th April 2026 in Newport.
Signed Welsh Football
£50

2 x Pêl-droed Rhodd garedig gan Dîm Cenedlaethol Dynion a Merched Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) Pêl-droed wreiddiol wedi'i llofnodi gan y FAW. 2 x Footballs Kindly donated by the Football Association of Wales (FAW) Men and Women National Team original Football signed by the FAW.
Voucher/Token for Will writing service
£50

Gwasanaeth ysgrifennu ewyllys a roddwyd yn garedig gan Gyfreithwyr Pritchard Jones Lane LLP, Caernarfon - gwerth tua £300. Will writing service kindly donated by Pritchard Jones Lane LLP Solicitors, Caernarfon- with a value c£300
Adventure Vouchers 4 x Voucher ZIP WORLD
£150

rhodd garedig gan Zip World - 4 tocyn ar gyfer reidiau yn eu lleoliadau kindly donated by Zip World- 4 tickets for rides at their venues
Marcus Rashford signed England Football shirt
£100

Crys Pêl-droed Lloegr dilys wedi'i lofnodi gan Marcus Rashford.Authentic signed England Football shirt signed by Marcus Rashford.
Signed Wrexham First Team football shirt and football
£200

Crys a pel clwb pel-droed Wrecsam wedi ei arwyddo gan chwaraewyr team cyntaf.


Wrexham FC signed football shirt and ball by the first team

B&K Motors free MOT & Tyre discount
£100

1 / Mot am ddim
2/ £42 inc vat discount per teiar I fyny at 4 teiar Point s sydd gael ei wneud gan continental

Ian Griffith Llun Cofi Army (Framed Photo)
£50

