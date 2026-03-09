Housefest 2026 Staff Member

About this event
Brackley NN13 6EE, UK
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Friends and family - adult ticket. Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove
Friends and family - child ticket (3+). Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove
Friends and family - U3s ticket. Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove
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