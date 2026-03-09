Hosted by

Friends of Winchester House School

About this event

Housefest 2026 Staff Member

55 Manor Rd

Brackley NN13 6EE, UK

Staff Member (18+)
Free

Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove

Staff Guest - Adult (18+)
£5

Friends and family - adult ticket. Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove

Staff Guest - Child (3+)
£2.50

Friends and family - child ticket (3+). Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove

Staff Guest - Under 3s
Free

Friends and family - U3s ticket. Remember - you do not need to add a voluntary donation to Zeffy! *Click on drop down at checkout to remove

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!