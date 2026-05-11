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Lewes, Uckfield, Crowborough Area Van Collections

Tue 7th July
Free

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Tues 11th August
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Tues 8th September
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