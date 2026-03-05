Poynton Plant Sale

Ageratum
Variety/colour: Alhoha Blue
Number of plants per tray: 6
Begonia Semperflorens
Variety/colour: Devils Delight Mixed
Number of plants per tray: 6
Begonia Non Stop
Variety/colour: Fortune Mixed
Number of plants per tray: 4
Cineraria
Variety/colour: Silver Dust
Number of plants per tray: 6
Cosmos
Variety/colour: Sonata Mixed
Number of plants per tray: 6
Dahlia
Variety/colour: Figaro Mixed
Number of plants per tray: 6
Gazania
Variety/colour: New Day Mixed
Number of plants per tray: 6
Geranium
Variety/colour: Horizon Mixed
Number of plants per tray: 6
Impatiens
Variety/colour: Beacon Mixed
Number of plants per tray: 6
Lobelia Trailing
Variety/colour: Fountain Dark Blue
Number of plants per tray: 9
Lobelia Trailing
Variety/colour: Fountain Mixed
Number of plants per tray: 9
Lobelia Bush
Variety/colour: Cambridge Blue (Light Blue)
Number of plants per tray: 9
Lobelia Bush
Variety/colour: Crystal Palace (Dark Blue)
Number of plants per tray: 9
Lobelia Bush
Variety/colour: White Lady
Number of plants per tray: 9
Marigold African
Variety/colour: American Marvel Mixed
Number of plants per tray: 6
Marigold French
Variety/colour: Bonanza Mixed
Number of plants per tray: 9
Nicotiana
Variety/colour: Cuba Mixed
Number of plants per tray: 6
Pansy
Variety/colour: Matrix Mixed
Number of plants per tray: 6
Petunia
Variety/colour: Frenzy Mixed
Number of plants per tray: 6
Salvia
Variety/colour: Vista Red
Number of plants per tray: 6
Verbena
Variety/colour: Quartz XP Mixed
Number of plants per tray: 6
14" wicker basket
14 plants per basket, including Zonal Geranium, Fuchsia, Calibrachoa, Bacopa, Bidens, Lobelia, Nemesia and Petunia
16" metal basket with coco liner
16 plants per basket, including Zonal Geranium, Fuchsia, Calibrachoa, Bacopa, Bidens, Lobelia, Nemesia and Petunia
Please select if you wish us to deliver to your home. Please note that free delivery is available on all purchases over £25.
