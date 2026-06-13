🍸💃 Mamma Mia! Bottomless Brunch & Big Screen Experience 🕺🥂

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About this event
Bishop's Castle, Bishops Castle SY9, UK
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2 course greek style bqq with 90 mins unlimited Prosecco, House Cocktails, Mocktails, Lager or Cider from 2 pm followed by Mamma Mia on the big screen
2 course greek style bqq with 90 mins unlimited Prosecco, House Cocktails, Mocktails, Lager or Cider from 2 pm followed by Mamma Mia on the big screen
FOR 10 GUESTS
Pick ups at 12.30 and 1pm
Returns at 6.30pm and 9 pm
Pick ups at 12.30 and 1pm
Returns at 6.30pm and 9 pm
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