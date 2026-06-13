Empathy for special children

Hosted by

Empathy for special children

About this event

Sales closed

🍸💃 Mamma Mia! Bottomless Brunch & Big Screen Experience 🕺🥂

Playing fields

Bishop's Castle, Bishops Castle SY9, UK

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£

General Admission
£40

2 course greek style bqq with 90 mins unlimited Prosecco, House Cocktails, Mocktails, Lager or Cider from 2 pm followed by Mamma Mia on the big screen

Table Of 10
£400
This is a group ticket, it includes 10 tickets

2 course greek style bqq with 90 mins unlimited Prosecco, House Cocktails, Mocktails, Lager or Cider from 2 pm followed by Mamma Mia on the big screen


FOR 10 GUESTS

Return Mini Bus for Craven Arms Railways station
£10

Pick ups at 12.30 and 1pm


Returns at 6.30pm and 9 pm

Group Return Mini Bus Ticket
£100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Pick ups at 12.30 and 1pm


Returns at 6.30pm and 9 pm

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