In the foreground, multiple gaming consoles and controllers are neatly arranged on a counter, while the background features a row of screens displaying a video game and a comfortable seating area with neon blue and orange accents.

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Silkstone Primary School PTA

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Summer Fair - Gaming Van

Silkstone Primary School

15:30 - 15:45
£3.50

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15:45 - 16:00
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16:00 - 16:15
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16:15 - 16:30
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16:30 - 16:45
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16:45 - 17:00
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17:15 - 17:30
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