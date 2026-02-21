Aberystwyth Basketball Club

Hosted by

Aberystwyth Basketball Club

About this event

THURSDAY - LADIES

Sports Cage

Aberystwyth SY23 3FD, UK

Club Member Fee
£5.50

🏀 Club Member


Discounted training session rate for active Aber Basketball Club members.


✔ FREE Club T-Shirt

✔ Valid club membership required

✔ Reduced session cost

✔ Full participation in session

✔ Eligibility to participate in club games

Non-Members Fee
£7

🏀 Non-Member


Standard training session rate for players without an active club membership.


✔ No membership required

✔ Pay per session

✔ Ideal for occasional players

✔ Not eligible for club games


Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!