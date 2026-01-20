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Van Collections

03.03.26 Uckfield and Lewes
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10.03.26 Eastbourne & Heathfield
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17.03.26 Hastings
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24.03.26 T.Wells & Crowborough
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31.03.26 Uckfield and Lewes
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07.04.2026 Eastbourne & Heathfield
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14.04.2026 Hastings
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