2024-2025 Maugham KPA Member Registration/모함 KPA 회원 가입 신청서 - 회비 중 $10은 Tenafly 총 KPA 회비입니다. 총 KPA 회비($10)을 포함한 Maugham KPA 회비는 다음과 같습니다. Maugham school 에 다니는 자녀 1명일 경우 $40, 2명일 경우 $50, 3명 이상일 경우 $60 입니다. Tenafly 중/고등학교에 자녀가 있으신 경우, 총 KPA 회비 $10은 중/고등학교 KPA 에 납부하시면 됩니다. 올해 회비는 작년과 동일하게 책정되었습니다. 예를 들어, Maugham school 자녀 1명 $40, Maugham school 자녀 2명 $50, Maugham school 자녀 1명 +중/고등학교 KPA 회원인 경우 $30, Maugham school 자녀 2명 + 중/고등학교 KPA 회원인 경우 $40
Choose an amount:
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your donation goes to our mission!