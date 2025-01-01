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The AFIT Spouses Association supports the AFIT community by fostering connections among spouses, providing resources, and organizing events that enhance their experience and well-being.
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PCS Resource & Readiness Workshop Featuring Megan Harless
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PCS Resource & Readiness Workshop Featuring Megan Harless
Jul 23 - Jul 23 | 2 dates & times
4771 Lahm Cir, Wright-Patterson AFB, OH 45433, USA
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