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The Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund empowers students through financial support for education, honoring Betty J. Hunter Bazemore's legacy by promoting academic achievement and community service among underrepresented youth.
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