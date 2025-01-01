Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund

Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund

Subscribe
Donate

Our mission

The Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund empowers students through financial support for education, honoring Betty J. Hunter Bazemore's legacy by promoting academic achievement and community service among underrepresented youth.
More ways to support us
Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund's Memberships
Membership
Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund's Memberships
View membership
Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund's November Event Donation
Membership
Betty J Hunter Bazemore Scholarship Fund's November Event Donation
View membership

Our website

https://bjhbscholarship.org/

Contact information

[email protected]
Powered by