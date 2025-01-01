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Support Independent Journalism in Afghanistan

In Afghanistan, where censorship and repression keep shrinking the space for free media, Etilaatroz/KabulNow continues to report independently so the public can stay informed. We are not affiliated with any political power. We write only for the people.Your support helps us sustain independent journalism, publish accurate and fair reporting, expose corruption, and amplify the voices of those who are silenced. Our journalists work in difficult, and at times dangerous, conditions to ensure that the lives, suffering, and struggles of ordinary people are not erased or forgotten.Every contribution, no matter the amount, makes a real difference. And if you cannot donate, sharing this page and encouraging others to support is a meaningful way to help.Stand with truth. Support Etilaatroz/KabulNowمحدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشودما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیممأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنندخبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته استهر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارددر کنار حقیقت بایستیداز اطلاعات روز حمایت کنید