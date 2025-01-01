Exponential Espanol

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16 para la misión de 16%

Creemos que Dios nos está invitando a encender un movimiento de comunidades de fe saludables que se reproducen.Nuestra meta es audaz: inspirar y equipar a 60,000 iglesias multiplicadoras—eso es 16% de todas las iglesias en los Estados Unidos. Creemos que ese número representa un punto de inflexión, un umbral catalítico para una multiplicación a gran escala.Tu generosidad nos ayuda a:Mantener esta conferencia accesibleServir a nuevos plantadoresEquipar a líderesInnovar nuevos enfoquesAcelerar la Misión del 16%Tu generosidad impulsa la misión.¡Gracias!