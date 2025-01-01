Exponential Espanol

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Exponential Español empowers Hispanic leaders to multiply healthy, reproducing churches. Our mission is to create spaces for those far from God to reconnect through new church communities, fostering spiritual growth and transformation.
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Creemos que Dios nos está invitando a encender un movimiento de comunidades de fe saludables que se reproducen.Nuestra meta es audaz: inspirar y equipar a 60,000 iglesias multiplicadoras—eso es 16% de todas las iglesias en los Estados Unidos. Creemos que ese número representa un punto de inflexión, un umbral catalítico para una multiplicación a gran escala.Tu generosidad nos ayuda a:Mantener esta conferencia accesibleServir a nuevos plantadoresEquipar a líderesInnovar nuevos enfoquesAcelerar la Misión del 16%Tu generosidad impulsa la misión.¡Gracias!
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