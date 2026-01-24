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Girl Scouts of Greater Los Angeles empowers girls through leadership programs, community service, and outdoor adventures, fostering confidence and resilience to prepare them for a successful future.
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Jan 23, 6:00 - 8:00 PM PST
7889 Elm Ave, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA
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