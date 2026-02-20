Knights Of Columbus #18128 Divino Nino Jesus

Donation

Unidos por el caballero Manuel Torres: Fe, Salud y Esperanza

Un llamado a la fraternidad de nuestro Consejo 18218 y la comunidad de Duluth.Estimados hermanos, familiares y amigos:Hoy nos unimos con un solo corazón para apoyar a nuestro querido hermano Manuel Torres. Como es de conocimiento de muchos, Manuel está atravesando una situación médica compleja que, lamentablemente, le ha impedido continuar con sus labores diarias y su sustento económico.En este tiempo, recordamos las palabras de 1 Juan 3:16: "En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos". Donar económicamente es, en este contexto, una forma de entregar alivio y esperanza a quien hoy no puede valerse por sus propios medios físicos.¿Por qué necesitamos tu apoyo?Debido a su condición, Manuel enfrenta:Gastos médicos acumulados por tratamientos especializados.Incapacidad laboral prolongada que afecta el sustento básico de su hogar.La necesidad de enfocarse plenamente en su recuperación sin la angustia financiera.Nuestra MetaQueremos ser ese soporte que Manuel necesita para que su única preocupación sea recuperar su salud. Cada donación, sin importar el tamaño, es una herramienta para la metanoia de nuestra comunidad: un cambio de dirección hacia la caridad activa y el servicio al prójimo.