Knights Of Columbus #18128 Divino Nino Jesus
organization logo

Knights Of Columbus #18128 Divino Nino Jesus

Subscribe
Donate

Knights Of Columbus #18128 Divino Nino Jesus

Our mission

Knights of Columbus #18128 Divino Nino Jesus supports community service and charitable initiatives inspired by faith. They aim to promote family values and assist those in need, fostering a spirit of unity and service within their local community.
Past events
Past events
Pescado Frito 2026 - Caballeros de Colón
Event
Pescado Frito 2026 - Caballeros de Colón
Feb 20 - Mar 27 | 6 dates & times
4400 Abbotts Bridge Rd, Duluth, GA 30097, USA
Fish Fry 2026 - Knights of Columbus (Facebook)
Event
Fish Fry 2026 - Knights of Columbus (Facebook)
Mar 6 - Mar 27 | 4 dates & times
4400 Abbotts Bridge Rd, Duluth, GA 30097, USA
More ways to support us
Unidos por el caballero Manuel Torres: Fe, Salud y Esperanza
Donation
Unidos por el caballero Manuel Torres: Fe, Salud y Esperanza
Un llamado a la fraternidad de nuestro Consejo 18218 y la comunidad de Duluth.Estimados hermanos, familiares y amigos:Hoy nos unimos con un solo corazón para apoyar a nuestro querido hermano Manuel Torres. Como es de conocimiento de muchos, Manuel está atravesando una situación médica compleja que, lamentablemente, le ha impedido continuar con sus labores diarias y su sustento económico.En este tiempo, recordamos las palabras de 1 Juan 3:16: "En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos". Donar económicamente es, en este contexto, una forma de entregar alivio y esperanza a quien hoy no puede valerse por sus propios medios físicos.¿Por qué necesitamos tu apoyo?Debido a su condición, Manuel enfrenta:Gastos médicos acumulados por tratamientos especializados.Incapacidad laboral prolongada que afecta el sustento básico de su hogar.La necesidad de enfocarse plenamente en su recuperación sin la angustia financiera.Nuestra MetaQueremos ser ese soporte que Manuel necesita para que su única preocupación sea recuperar su salud. Cada donación, sin importar el tamaño, es una herramienta para la metanoia de nuestra comunidad: un cambio de dirección hacia la caridad activa y el servicio al prójimo.
Donate today
Tienda Caballeros de Colon #18218 Divino Nino Jesus
Shop
Tienda Caballeros de Colon #18218 Divino Nino Jesus
Bienvenidos a la Tienda de los Caballeros de Colón Divino Niño Jesús #18218. Su compra apoya la labor de nuestro consejo en caridad, unidad y fraternidad dentro de la comunidad parroquial.Los fondos recaudados nos ayudan a brindar apoyo concreto donde más se necesita: actividades parroquiales, comidas comunitarias y asistencia para familias que enfrentan dificultades. Gracias por apoyarnos en la fe y el servicio.
View shop

Our website

https://www.cdc18218.org/

Contact information

[email protected]
Powered by