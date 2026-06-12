Machias ACT
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Machias ACT
Our mission
Machias ACT fosters community through the performing arts, providing a platform for creativity and expression. We empower individuals to find their voice and connect through engaging productions, enriching the cultural landscape of Machias.
Events
Events
Event
Intro to Improv (Ages 8-12)
Jun 12, 5:00 - 7:00 PM EDT
2 Kilton Ln, Machias, ME 04654, USA
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Event
Storytime Theatre (ages 4-8)
Jun 13, 12:00 - 2:00 PM EDT
2 Kilton Ln, Machias, ME 04654, USA
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Event
A Dance in a Day: Thriller (Ages 12-18)
Jun 13, 3:00 - 5:00 PM EDT
2 Kilton Ln, Machias, ME 04654, USA
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Event
Tick, Tick...Boom! Machias
Jun 20 - Jun 21
| 3 dates & times
116 Obrien Ave, Machias, ME 04654, USA
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Event
Tick, Tick...Boom! Milbridge
Jun 27 - Jun 28
| 3 dates & times
26 Main St, Milbridge, ME 04658, USA
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Our website
https://www.machiasact.org/
Contact information
[email protected]
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