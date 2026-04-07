NEAH-KAH-NIE SAFE
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Neah-Kah-Nie Safe supports Neah Kah Nie High School's Class of 2026 by organizing fundraising events, like the Krispy Kreme donut sale, to ensure a safe graduation celebration for students.
Past events
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Auction
NEAH-KAH-NIE SAFE's Silent Auction
Apr 24, 12:00 PM PDT
24705 US-101, Rockaway Beach, OR 97136, USA
Event
NKN Krispy Kreme Doughnut Sale
Mar 3, 12:00 PM - Mar 20, 12:00 PM PDT
24705 US-101, Rockaway Beach, OR 97136, USA
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