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Pike County Farm Bureau Inc advocates for agriculture and rural communities, providing resources and support for farmers while promoting sustainable practices and community engagement to enhance the quality of life in Pike County.
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