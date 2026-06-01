Schaefferstown Emergency Medical Services Inc
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Our mission
Schaefferstown Emergency Medical Services Inc provides vital emergency medical services and training to the community, ensuring rapid response and high-quality care while fostering a culture of safety and preparedness.
Events
Events
Event
Summer 2026 AEMT Class
Jun 30, 6:00 - 9:00 PM EDT
250n Locust St, Schaefferstown, PA 17088, USA
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Our website
https://www.sems160.com/
Contact information
[email protected]
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