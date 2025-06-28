Stickney Community Foundation

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Our mission

The Stickney Community Foundation supports local initiatives and events that strengthen community bonds, promote local culture, and enhance quality of life through engagement and celebration, including events like the Donnie Days Parade.
Events
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Donnie Days 5k
Event
Donnie Days 5k
Jun 27, 8:00 - 10:00 AM CDT
506 Main St, Stickney, SD 57375, USA
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Miss Stickney Pageant Contest
Event
Miss Stickney Pageant Contest
Jun 27, 10:00 - 12:00 PM CDT
Park Rd, Stickney, SD 57375, USA
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Donnie Days Rodeo Contestant Registration 2026
Event
Donnie Days Rodeo Contestant Registration 2026
Jun 27, 5:00 - 9:00 PM CDT
Park Rd, Stickney, SD 57375, USA
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Donnie Days Rodeo 2026
Event
Donnie Days Rodeo 2026
Jun 27, 4:00 - 11:55 PM CDT
Park Rd, Stickney, SD 57375, USA
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Donnie Days Parade 2026
Event
Donnie Days Parade 2026
Jun 28, 2:00 - 4:00 PM CDT
506 Main St, Stickney, SD 57375, USA
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Donnie Days Kids Monster Truck Races
Event
Donnie Days Kids Monster Truck Races
Jun 27, 4:00 PM - Jul 11, 4:45 PM CDT
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