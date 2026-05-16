District 8 Toastmasters
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Toastmasters help people become confident speakers and effective leaders — one meeting at a time. Toastmasters is a welcoming public speaking group where members build confidence, communication, and leadership skills through supportive meetings,
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Conference at Orlando's Event Center
May 16, 9:00 - 4:00 PM CDT
4300 Hoffmeister Ave, St. Louis, MO 63125, USA
Event
District 8 Awards Luncheon
Aug 9, 11:00 - 2:00 PM CDT
4300 Hoffmeister Ave, St. Louis, MO 63125, USA
Event
Elevate 2025 D8 Conference (copy)
Apr 26, 8:00 - 11:30 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA
Event
Elevate 2025 D8 Conference
Apr 26, 8:00 - 11:30 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA
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Elevate 2025 Conference Program Advertiser
Apr 26, 8:00 - 10:00 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA
Raffle
Lenovo Tablet Raffle Ticket Form
Apr 26, 8:00 - 7:01 PM CDT
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Elevate 2025 Conference Vendor
Apr 26, 8:00 - 5:00 PM CDT
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