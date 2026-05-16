District 8 Toastmasters

District 8 Toastmasters

Subscribe

Our mission

Toastmasters help people become confident speakers and effective leaders — one meeting at a time. Toastmasters is a welcoming public speaking group where members build confidence, communication, and leadership skills through supportive meetings,
Past events
Past events
Conference at Orlando's Event Center
Event
Conference at Orlando's Event Center
May 16, 9:00 - 4:00 PM CDT
4300 Hoffmeister Ave, St. Louis, MO 63125, USA
District 8 Awards Luncheon
Event
District 8 Awards Luncheon
Aug 9, 11:00 - 2:00 PM CDT
4300 Hoffmeister Ave, St. Louis, MO 63125, USA
Elevate 2025 D8 Conference (copy)
Event
Elevate 2025 D8 Conference (copy)
Apr 26, 8:00 - 11:30 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA
Elevate 2025 D8 Conference
Event
Elevate 2025 D8 Conference
Apr 26, 8:00 - 11:30 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA
Elevate 2025 Conference Program Advertiser
Event
Elevate 2025 Conference Program Advertiser
Apr 26, 8:00 - 10:00 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA
Lenovo Tablet Raffle Ticket Form
Raffle
Lenovo Tablet Raffle Ticket Form
Apr 26, 8:00 - 7:01 PM CDT
Elevate 2025 Conference Vendor
Event
Elevate 2025 Conference Vendor
Apr 26, 8:00 - 5:00 PM CDT
10700 Pear Tree Ln, St. Louis, MO 63134, USA

Our website

https://www.midwestspeakers.org/

Contact information

[email protected]
Powered by