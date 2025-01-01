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West Texas Legends 12u fosters youth development through competitive baseball, emphasizing teamwork, discipline, and sportsmanship. Their mission is to empower young athletes in West Texas, helping them grow on and off the field.
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