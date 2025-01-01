Welcome to our staff "Power-Up" Shop!Grab a quick caffeine boost from our mini fridge anytime you need it. Payments can be sent via Zelle or cash in the jar. All proceeds go right back to supporting our school community.If you have a favorite beverage you'd like us to add or anything else you'd like us to know, please send us an e-mail at [email protected]
. Thanks for helping us fuel our everyday heroes!-Woodcrest Spanish Immersion PTO¡Bienvenido a nuestra tienda del personal "Power-Up"!Consigue un rápido impulso de cafeína de nuestro mini refrigerador en cualquier momento que lo necesites. Los pagos se pueden enviar a través de Zelle o en efectivo en el frasco. Todos los ingresos se destinarán directamente a apoyar a nuestra comunidad escolar.Si tienes una bebida favorita que te gustaría que agregáramos o cualquier otra cosa que desees que sepamos, por favor envíanos un correo electrónico a [email protected]
. ¡Gracias por ayudarnos a impulsar a nuestros héroes cotidianos!-Woodcrest Spanish Immersion PTO