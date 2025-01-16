Milpitas Trojans Athletic Booster Club, Inc.
eventClosed
01/16 Boys Soccer/Wrestling
1285 Escuela Pkwy
Milpitas, CA 95035
Ring Pop
$1
closed
Cookies
$1
closed
Fruit Roll Up
$1
Fruit by the Foot
Fruit by the Foot
seeMoreDetailsMobile
closed
Quaker Oatmeal Instant Packet
$2
closed
Candy
$2
Skittles, Starburst, Snickers, M&M's, Peanut M&M's, 3 Musketeers, Twix, Red Vines
Skittles, Starburst, Snickers, M&M's, Peanut M&M's, 3 Musketeers, Twix, Red Vines
seeMoreDetailsMobile
closed
Chex Mix
$2
closed
Chips
$2
Doritos, Ruffles Sour Cream & Onion, & Chesters Fries
Doritos, Ruffles Sour Cream & Onion, & Chesters Fries
seeMoreDetailsMobile
closed
Donut
$2
closed
Beef Jerky
$3
Original or Teriyaki
Original or Teriyaki
seeMoreDetailsMobile
closed
Ice Cream
$2
closed
Water
$2
closed
Soda
$2
Coke, Diet Coke, Sprite
Coke, Diet Coke, Sprite
seeMoreDetailsMobile
closed
Sunny Delight
$2
closed
Coffee
$3
closed
Hot Chocolate
$3
closed
Arizona Tea
$3
closed
Gatorade
$4
closed
Cup of Noodles
$2
Chicken or Shrimp
Chicken or Shrimp
seeMoreDetailsMobile
closed
Hot Dog
$5
closed
Chili Dog
$7
closed
Nachos (Chips & Cheese)
$5
closed
Loaded Nachos (Cheese & Chili)
$7
closed
Ice Cream
$2
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout