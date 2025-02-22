eventClosed

02/22 - Boys Soccer CCS Quarterfinals

1285 Escuela Pkwy

Milpitas, CA 95035

Ring Pop
$1
Cookies
$1
Fruit Roll Up
$1
Fruit by the Foot
Airheads
$1
Add Cheese
$1
Add Cheese to any item
Quaker Oatmeal Instant Packet
$2
Candy
$2
Skittles, Starburst, Snickers, M&M's, Peanut M&M's, 3 Musketeers, Twix, Red Vines
Chex Mix
$2
Chips
$2
Doritos, Ruffles Sour Cream & Onion, & Chesters Fries
Donut
$3
Beef Jerky
$3
Original or Teriyaki
Soft Pretzel
$3
Water
$2
Soda
$2
Coke, Diet Coke, Sprite
Sunny Delight
$2
Coffee
$3
Hot Chocolate
$3
Arizona Tea
$3
Gatorade
$4
Cup of Noodles
$2
Chicken or Shrimp
Hot Dog
$5
Nachos (Chips & Cheese)
$5

common:zeffyTipDisclaimerTicketing