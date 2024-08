2nd Annual Songcake Breakfast Fundraiser - 2do evento anual de recaudación de fondos para el desayuno Songcake

Please join us for beautiful music, an all-you-can-eat pancake breakfast and raffle contest. All proceeds benefit the Two Rivers High School Music Programs. The event will be held from 9 AM - 12 PM on Sunday, February 11, 2024 in the Two Rivers High School Cafeteria.





Únase a nosotros para escuchar música hermosa, un desayuno de panqueques con todo lo que pueda comer y un concurso de rifas. Todos los ingresos benefician a los programas de música de Two Rivers High School. El evento se llevará a cabo de 9 a. m. a 12 p. m. el domingo 11 de febrero de 2024 en la cafetería de Two Rivers High School.