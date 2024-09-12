Hosted by

Nightmare on Our Streets Silent Auction

$50 Seward Co-op Gift Card item
$50 Seward Co-op Gift Card
$40

Greg Gossel Framed Bike Art Piece item
Greg Gossel Framed Bike Art Piece
$30

Framed Greg Gossel Art Piece, copy 5 of 50 15in x 21.5in print in 20.5in x 28.5in white frame
Nice Ride Bike item
Nice Ride Bike
$30

Pickup/delivery arranged after event
Sturdy Handlebar Bag item
Sturdy Handlebar Bag
$25

Learn to Ride a Bike Lesson item
Learn to Ride a Bike Lesson
$25

Personalized lesson on how to ride a bike from Sylvie Hyman, Board Member at Our Streets. Sylvie has previously taught courses for children on learning to ride a bike.
Custom Frame Bag item
Custom Frame Bag
$75

Custom frame bag made by board member Sylvie Hyman.
Handmade Bike Feed Bag item
Handmade Bike Feed Bag
$20

Piecycle Cycle Custom Bike Portrait item
Piecycle Cycle Custom Bike Portrait
$50

Levi from Piecycle Cycle has offered to create a custom 11x14 digital bike portrait. See photo for example of portrait.
Andy Singer Cartoons item
Andy Singer Cartoons
$50

$50 Utepils Brewing Gift Card item
$50 Utepils Brewing Gift Card
$40

$50 LynLake Brewery Gift Card item
$50 LynLake Brewery Gift Card
$40

$50 Venn Brewing Gift Card item
$50 Venn Brewing Gift Card
$40

1970s Schwinn 2 speed bicycle item
1970s Schwinn 2 speed bicycle
$35

Pickup/delivery arranged after event
Signed Copy of Parking and the City by Donald Shoup item
Signed Copy of Parking and the City by Donald Shoup
$25

Dual Citizen Gift Basket item
Dual Citizen Gift Basket
$40

$50 Dual Citizen gift card, T-Shirt, and Stickers
Specialized Bike item
Specialized Bike
$30

Silver Specialized Bike with a step through frame and rear rack Pickup/delivery arranged after event
Perennial Bike Tune Up + Water Bottle item
Perennial Bike Tune Up + Water Bottle
$40

Perennial Cycle $50 Gift Card + T-Shirt item
Perennial Cycle $50 Gift Card + T-Shirt
$50

$50 Gift Card and 2XL T-Shirt
Yard Sign item
Yard Sign
$10

Yard Sign: Bicyles Deliver the Freedom that Auto Ads Promise
$25 Angry Catfish Bicycle Shop Gift Card item
$25 Angry Catfish Bicycle Shop Gift Card
$20

WALK: Slow Down, Wake Up, and Connect at 1-3 Miles per Hour item
WALK: Slow Down, Wake Up, and Connect at 1-3 Miles per Hour
$10

Signed copy of WALK: Slow Down, Wake Up, and Connect at 1-3 Miles per Hour by Jonathon Stalls
$50 Pryes Brewing Gift Card item
$50 Pryes Brewing Gift Card
$40

Custom Lino Block Printos item
Custom Lino Block Printos
$50

Custom print featuring your bike, pet, cityscape, building, etc… Item winner will receive 10 5"x7" prints, either as 5"x7" single sheets or 5"x7" cards (or a combination of both, totalling 10)
One year Racket Membership(#1) item
One year Racket Membership(#1)
$10

One year "Lookout" membership to Racketmn.com
One year Racket Membership(#2) item
One year Racket Membership(#2)
$10

One year "Lookout" membership to Racketmn.com
Bri Harrington Art Piece item
Bri Harrington Art Piece
$100

https://www.briannaharrington.com/
Minnesota Aurora t-shirt and scarf item
Minnesota Aurora t-shirt and scarf
$15

Large unisex Reflection Aurora t-shirt and Lumina Scarf
Curbing Traffic(signed copy) item
Curbing Traffic(signed copy)
$10

Building the Cycling City(signed copy) item
Building the Cycling City(signed copy)
$10

Building the Cycling City by Chris Bruntlett and Melissa Bruntlett
$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#1) item
$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#1)
$10

$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#2) item
$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#2)
$10

$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#3) item
$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#3)
$10

$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#4) item
$25 Italian Pie Shoppe Gift Card(#4)
$10

War on Cars XL Hoodie item
War on Cars XL Hoodie
$15

Size XL Hoodie
War on Cars L Hoodie item
War on Cars L Hoodie
$15

Size L Hoodie
War on Cars Tote Bag item
War on Cars Tote Bag
$10

T-Shirt item
T-Shirt
$10

Size large t-shirt with art design by board member JoAnn Leppink

