Core Image Investments VERSE

Hosted by

Core Image Investments VERSE

About this event

Sales closed

Keep Calm Pump On - Benefit for Riley & Micheal

Pick-up location

609 S State St, Salt Lake City, UT 84111, USA

DENTED BRICK Basket item
DENTED BRICK Basket
$75

Starting bid

Premium Vodka, Premium Rum, & Premium Gin, flask, coasters, shot glasses
LUCERO HAIR & WELLNESS Basket item
LUCERO HAIR & WELLNESS Basket
$100

Starting bid

$100 gift certificate, t-shirt, hair products
BOOOO-ZE Basket item
BOOOO-ZE Basket
$40

Starting bid

Snow Angel Vodka, Simply Spiked Lemonade, Smirnoff Ice varieties
VERB Wellness Basket item
VERB Wellness Basket
$50

Starting bid

$50 gift certificate for OMNI Salon w/ Daniel Hill, hair products, soaps
Michelob Ultra Camping Chair item
Michelob Ultra Camping Chair
$15

Starting bid

Blue Camping Chair
Bitters Lab Basket item
Bitters Lab Basket
$50

Starting bid

5-pack Bitters gift set, dried oranges
Sugar House Coffee Basket item
Sugar House Coffee Basket
$50

Starting bid

T-shirt, hat, Camelback water bottle, insulated wine glass, $25 gift card
Reyka Vodka Snowboard item
Reyka Vodka Snowboard
$75

Starting bid

Promotional Reyka Snowboard
Tito's Cooler item
Tito's Cooler
$50

Starting bid

Tito's Cooler w/ bottle opener
Budweiser Igloo Cooler item
Budweiser Igloo Cooler
$50

Starting bid

Budweiser Igloo Cooler
Bud Light Fire Pit item
Bud Light Fire Pit
$75

Starting bid

Bud Light Fire Pit
Pendleton Corn Hole Set item
Pendleton Corn Hole Set
$125

Starting bid

Pendleton Whiskey Corn Hole Set. Includes bags!
Utah Queer Film Festival Diamond Package item
Utah Queer Film Festival Diamond Package
$150

Starting bid

(2) Festival Film Passes, VIP Seating, Festival Tote, (2) Festival t-shirts, Limited Edition Festival item, and more!
Framed Artwork item
Framed Artwork
$45

Starting bid

Framed Art, Signed by Artist
Crone's Hollow Gift Card item
Crone's Hollow Gift Card
$40

Starting bid

$50 Gift Card
Utah Symphony/Utah Opera Tickets item
Utah Symphony/Utah Opera Tickets
$50

Starting bid

(2) Utah Symphony/Utah Opera Ticket Vouchers
Hand Painted Magnet Board item
Hand Painted Magnet Board
$10

Starting bid

"Super Rad" Purple, eyeballs. (mountable)
Hand Painted Magnet Board item
Hand Painted Magnet Board
$10

Starting bid

"Cats" Black (mountable)
Hand Painted Magnet Board item
Hand Painted Magnet Board
$10

Starting bid

Cactus, Yellow (mountable)
Tito's Gift Basket item
Tito's Gift Basket
$30

Starting bid

Hat, beanie, sunglasses, lanyard, clear cross body bag
Tito's Gift Basket item
Tito's Gift Basket
$30

Starting bid

Hat, beanie, sunglasses, lanyard, clear cross body bag
Tito's Copper Mug Set item
Tito's Copper Mug Set
$40

Starting bid

(2) Moscow Mule copper mugs
The Lion King: Cast Signed Show Poster item
The Lion King: Cast Signed Show Poster
$75

Starting bid

The Lion King: Cast Signed Show Poster
The Lion King: Cast Signed Show Poster item
The Lion King: Cast Signed Show Poster
$75

Starting bid

The Lion King: Cast Signed Show Poster
Forty Three Bakery Catered Brunch item
Forty Three Bakery Catered Brunch
$500

Starting bid

Catered Brunch for 20. $1000 Value!
Skydive Utah Gift Card item
Skydive Utah Gift Card
$175

Starting bid

$250 Value - 13,000 ft. Tandem Jump
CorePower Yoga: 1 Month UNLIMITED YOGA item
CorePower Yoga: 1 Month UNLIMITED YOGA
$125

Starting bid

Valid for 1 month of unlimited yoga at ANY CorePower Yoga studio. $200 value
Chef's Table Experience: Chef Ochoa item
Chef's Table Experience: Chef Ochoa
$300

Starting bid

5 course tasting menu for up to 6 people at the Salt Palace Tasting Room. Bottle of Madam Pattirini Gin! $600 Value!
Chef's Table Experience: Chef Chito Arreola item
Chef's Table Experience: Chef Chito Arreola
$200

Starting bid

5 course tasting menu for up to 6 people at the Salt Palace Tasting Room. Bottle of Five Wives Premium Potato Vodka! $400 Value!
Beauty Lab "Mini Lip Plump" item
Beauty Lab "Mini Lip Plump"
$125

Starting bid

Mini Lip Plump from Beauty Lab! $250 Value!
DENTED BRICK Tequila Gift Box item
DENTED BRICK Tequila Gift Box
$45

Starting bid

Bottle of Tequila Blanco, DB Tumbler, Naked Mixers Huckleberry Margarita mix
DENTED BRICK Whiskey Gift Box item
DENTED BRICK Whiskey Gift Box
$45

Starting bid

Premium Straight Rye Whiskey, Flask, Stone Coaster, Metal Whiskey Stones, White Elixirs Old Fashioned mix
DENTED BRICK Rum Gift Basket item
DENTED BRICK Rum Gift Basket
$45

Starting bid

Glitter Pineapple Rum, White Elixirs Mojito Mix, Wild Bill's Mojito Soda, Flask, Stone Coaster, Metal Whiskey Stones
MardieRae Cleaning Certificate item
MardieRae Cleaning Certificate
$100

Starting bid

4 hours of Cleaning or $160 off your clean!
MardieRae Cleaning Certificate item
MardieRae Cleaning Certificate
$100

Starting bid

4 hours of Cleaning or $160 off your clean!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
SAPA Gift Card item
SAPA Gift Card
$75

Starting bid

$100 Gift Card for Sapa Sushi!
"Cozy Night In" Gift Basket item
"Cozy Night In" Gift Basket
$50

Starting bid

Handmade Crochet Rainbow Blanket, snacks GALORE! Matching bowl, plate, & mug set, coffee, etc. $100 Value!
Trojan Horse Cannabis Bundle item
Trojan Horse Cannabis Bundle
$60

Starting bid

Trojan Horse Cannabis Gummies. (1) Tropical Blast & (1) Peach Mango
Trojan Horse Cannabis Bundle item
Trojan Horse Cannabis Bundle
$60

Starting bid

Trojan Horse Cannabis Gummies. (1) Tropical Blast & (1) Peach Mango
Trojan Horse Cannabis Bundle item
Trojan Horse Cannabis Bundle
$60

Starting bid

Trojan Horse Cannabis Gummies. (1) Tropical Blast & (1) Peach Mango
Manny's Fam Gift Basket item
Manny's Fam Gift Basket
$50

Starting bid

Generous basket from Manny's Bar! 2 t-shirts, 2 shot glasses, $50 Gift Card, LOVE tote
Date Night Basket item
Date Night Basket
$150

Starting bid

Dinner for 2 at Urban Hill ($100 gift card), $100 gift card to TopGolf, Bottle of Rose, "Wash Away the GAY" soap bars
Sweet Hazel Gift Basket item
Sweet Hazel Gift Basket
$30

Starting bid

$20 Gift card, Mug, Vegan snacks, various other tasty snacks!
Vintage Drift SLC Gift Certificate item
Vintage Drift SLC Gift Certificate
$75

Starting bid

$100 Gift Certificate to Vintage Drift SLC! With this gift you can shop their collection of maximalist vintage styles spanning 7 decades & find the perfect new-to-you piece!
Vintage Drift SLC Gift Certificate item
Vintage Drift SLC Gift Certificate
$75

Starting bid

$100 Gift Certificate to Vintage Drift SLC! With this gift you can shop their collection of maximalist vintage styles spanning 7 decades & find the perfect new-to-you piece!
Mini Games Set item
Mini Games Set
$15

Starting bid

Table Top PONG and Mini Jenga!
Collar and Cuff Set item
Collar and Cuff Set
$150

Starting bid

Handcrafted Leather Collar and Cuff set, $400 value!
Leather Harness item
Leather Harness
$125

Starting bid

Handcrafted Leather Red and Black Harness! $250 Value
VIP: Vampyros - Sapphic Costume Ball item
VIP: Vampyros - Sapphic Costume Ball
$100

Starting bid

VIP table & Tickets for 4 to Vampyros - Sapphic Costume Ball & Halloween Variety Show. Friday, Oct. 18th @ Club Verse. $200 Value!
VIP: Femininomenon: A Chappell Inspired Sapphic Sing-ALong! item
VIP: Femininomenon: A Chappell Inspired Sapphic Sing-ALong!
$100

Starting bid

VIP Table & Ticekts for 4 to Femininomenon: A Chappell Inspired Sapphic Sing-ALong. $200 Value!
Pink Lady: Premium WIG! item
Pink Lady: Premium WIG!
$175

Starting bid

Premium Luxury Wig, styled by REN! Comes with collapsible wig stand & Sunglasses. $250 value!
LED Light-up VERSE Sign item
LED Light-up VERSE Sign
$50

Starting bid

Courtesy of The Royal Court! 3D Printed LED light-up Club Verse Sign. Only 2 in existence.
3D Printed VERSE LED Sign item
3D Printed VERSE LED Sign
$50

Starting bid

Courtesy of The Royal Court! 3D Printed LED light-up Club Verse Sign. Only 2 in existence.
Texas Roadhouse Dinner for 2! item
Texas Roadhouse Dinner for 2!
$40

Starting bid

Dinner at any Texas Roadhouse, Steak Sauce, Steak Seasoning, World Famous Peanuts, Free Bloomin Onion or Fried Pickles. $80 Value!
kalIDOscope Ceremonies Certificate item
kalIDOscope Ceremonies Certificate
$75

Starting bid

Good for one free Officiant Package, up to $150, with Celina Pendleton
kalIDOscope Ceremonies Certificate item
kalIDOscope Ceremonies Certificate
$75

Starting bid

Good for one free Officiant Package, up to $150, with Celina Pendleton

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!